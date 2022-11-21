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Повітряні сили розповіли, як вдається збивати російські Х-101

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 15:09
Повітряні сили розповіли, як вдається збивати російські Х-101
Юрій Ігнат. Фото - Медіацентр Україна-Укрінформ

Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати 2 застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 21 листопада в Києві

Пряма мова: "Зазвичай по повітряній цілі випускається 2 зенітні ракети, аби було більше шансів її знищити. Противник запускає по Україні новітні ракети – Х-101 випускалася рік-два тому… Знаходили уламки, де ракети 2019-20 року випуску, а по ній летить ракета 70-го року випуску (зенітна ракета С-300 чи Бук)".

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Деталі: Ігнат наголосив при цьому, що все ж остаточне рішення ухвалюють командири на місцях.

Він нагадав, що 15 листопада РФ здійснила масивний удар по критичній інфраструктурі України.

Лише в західному регіоні було збито не менше 15 ракет противника, тобто ППО України теоретично могла використати 30 ракет.

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Речник Повітряних сил наголосив, що це була потужна атака РФ та великий протиповітряний бій.

В результаті нього постраждала і сусідня Польща. Водночас відповідальність за ці події цілковито лежить на Росії, яка веде проти України повномасштабну війну.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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