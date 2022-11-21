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Повітряні сили розповіли, як вдається збивати російські Х-101

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 16:09
Юрій Ігнат. Фото - Медіацентр Україна-Укрінформ

Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати 2 застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 21 листопада в Києві

Пряма мова: "Зазвичай по повітряній цілі випускається 2 зенітні ракети, аби було більше шансів її знищити. Противник запускає по Україні новітні ракети – Х-101 випускалася рік-два тому… Знаходили уламки, де ракети 2019-20 року випуску, а по ній летить ракета 70-го року випуску (зенітна ракета С-300 чи Бук)".

Деталі: Ігнат наголосив при цьому, що все ж остаточне рішення ухвалюють командири на місцях.

Він нагадав, що 15 листопада РФ здійснила масивний удар по критичній інфраструктурі України.

Лише в західному регіоні було збито не менше 15 ракет противника, тобто ППО України теоретично могла використати 30 ракет.

Речник Повітряних сил наголосив, що це була потужна атака РФ та великий протиповітряний бій.

ВІДЕО ДНЯ

В результаті нього постраждала і сусідня Польща. Водночас відповідальність за ці події цілковито лежить на Росії, яка веде проти України повномасштабну війну.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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