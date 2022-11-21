Воздушные силы рассказали, как удается сбивать российские Х-101

Зенитным ракетным войскам Воздушных сил иногда приходится выпускать 2 устаревшие ракеты по современной российской крылатой цели.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 21 ноября в Киеве

Прямая речь: "Обычно по воздушной цели выпускается 2 зенитные ракеты, чтобы было больше шансов ее уничтожить. Противник запускает по Украине новейшие ракеты - Х-101 выпускалась год-два назад... Находили обломки, где ракеты 2019-20 года выпуска, а по ней летит ракета 70-го года выпуска (зенитная ракета украинского С-300 или Бук)".

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Детали: Игнат отметил при этом, что все же окончательное решение принимают командиры на местах.

Он напомнил, что 15 ноября РФ осуществила массивный удар по критической инфраструктуре Украины.

Только в западном регионе было сбито не менее 15 ракет противника, то есть ПВО Украины теоретически могла использовать 30 ракет.

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Спикер Воздушных сил отметил, что это была мощная атака РФ и большой противовоздушный бой.

В результате него пострадала и соседняя Польша. В то же время ответственность за эти события полностью лежит на России, которая ведет против Украины полномасштабную войну.