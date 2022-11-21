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Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон" – Подоляк

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 16:35
ЗВІЛЬНЕНИЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

З російського медіапростору зникли згадки про Херсон після того, як українські захисники звільнили місто.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru–медіаполі".

Деталі: В ОП додали, що підтримують таку інформаційну стратегію російських окупантів: сьогодні забули слово "Херсон", завтра – "Донецьк", післязавтра – "Крим", скоро – "Україна".

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Теми: ХерсонпропагандаРосіядеокупація
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