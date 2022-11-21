Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон" – Подоляк
З російського медіапростору зникли згадки про Херсон після того, як українські захисники звільнили місто.
Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова: "Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru–медіаполі".
Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна»— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
Деталі: В ОП додали, що підтримують таку інформаційну стратегію російських окупантів: сьогодні забули слово "Херсон", завтра – "Донецьк", післязавтра – "Крим", скоро – "Україна".
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Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.