Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон" – Подоляк

З російського медіапростору зникли згадки про Херсон після того, як українські захисники звільнили місто.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова: "Російським пропагандистам наказали забути слово "Херсон". Місто, "анексію" якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru–медіаполі".

Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна» November 21, 2022

Деталі: В ОП додали, що підтримують таку інформаційну стратегію російських окупантів: сьогодні забули слово "Херсон", завтра – "Донецьк", післязавтра – "Крим", скоро – "Україна".

Читайте також: "Згодні сидіти без води і світла, аби ми лишилися з Україною". Як оживає Херсон

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ