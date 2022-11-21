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Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 15:35
Российским пропагандистам приказали забыть слово Херсон – Подоляк
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ХЕРСОН, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Из российского медиапространства исчезли упоминания о Херсоне после того, как украинские защитники освободили город.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в ru–медиаполе".

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Детали: В ОП добавили, что поддерживают такую информационную стратегию российских оккупантов: сегодня забыли слово "Херсон", завтра – "Донецк", послезавтра – "Крым", скоро – "Украина".

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Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Темы: ХерсонпропагандаРосcиядеоккупация
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