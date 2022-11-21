Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк
Из российского медиапространства исчезли упоминания о Херсоне после того, как украинские защитники освободили город.
Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь: "Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в ru–медиаполе".
Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна»— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022
Детали: В ОП добавили, что поддерживают такую информационную стратегию российских оккупантов: сегодня забыли слово "Херсон", завтра – "Донецк", послезавтра – "Крым", скоро – "Украина".
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.