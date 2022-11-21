Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон" – Подоляк

Из российского медиапространства исчезли упоминания о Херсоне после того, как украинские защитники освободили город.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в ru–медиаполе".

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Російським пропагандистам наказали забути слово «Херсон». Місто, «анексію» якого вчора вітали на Червоній площі, нині перестало існувати в ru-медіаполі. Підтримуємо інформаційну стратегію: сьогодні забули слово «Херсон». Завтра – «Донецьк». Післязавтра – «Крим». Скоро – «Україна» — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 21, 2022

Детали: В ОП добавили, что поддерживают такую информационную стратегию российских оккупантов: сегодня забыли слово "Херсон", завтра – "Донецк", послезавтра – "Крым", скоро – "Украина".

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