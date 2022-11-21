Війни нібито нема, а ветерани будуть: Путін підписав закон

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким особи, які добровільно відправилися на війну проти України, отримають в Росії статус ветеранів бойових дій.

Джерело: міністерство оборони РФ у Telegram

Деталі: Відповідно до підписаного Путіним закону ветеранами (інвалідами) бойових дій визнаються особи, які воюють на території України у складі добровольчих формувань, створених за рішенням органів державної влади Росії.

Що цьому передувало: