Війни нібито нема, а ветерани будуть: Путін підписав закон
Понеділок, 21 листопада 2022, 16:25
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким особи, які добровільно відправилися на війну проти України, отримають в Росії статус ветеранів бойових дій.
Джерело: міністерство оборони РФ у Telegram
Деталі: Відповідно до підписаного Путіним закону ветеранами (інвалідами) бойових дій визнаються особи, які воюють на території України у складі добровольчих формувань, створених за рішенням органів державної влади Росії.
Реклама:
Що цьому передувало:
- У травні Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років.
- Перед оголошенням в РФ мобілізації очільник Кремля затвердив посилення кримінальної відповідальності за дезертирство і добровільну здачу в полон, а згодом дозволив мобілізувати росіян, засуджених за тяжкі злочини.