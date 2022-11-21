Войны якобы нет, а ветераны будут: Путин подписал закон
Понедельник, 21 ноября 2022, 16:25
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, добровольно отправившиеся на войну против Украины, получат в России статус ветеранов боевых действий.
Источник: министерство обороны РФ в Telegram
Детали: Согласно подписанному Путиным закону ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, воюющие на территории Украины в составе добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти России.
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Что этому предшествовало:
- В мае Путин подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет.
- Перед объявлением в РФ мобилизации глава Кремля утвердил усиление уголовной ответственности за дезертирство и добровольную сдачу в плен, а затем разрешил мобилизовать россиян, осужденных за тяжкие преступления.