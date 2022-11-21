Войны якобы нет, а ветераны будут: Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, добровольно отправившиеся на войну против Украины, получат в России статус ветеранов боевых действий.

Источник: министерство обороны РФ в Telegram

Детали: Согласно подписанному Путиным закону ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, воюющие на территории Украины в составе добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти России.

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