США заявили про "величезну різницю" в реакціях України і Росії на звинувачення у воєнних злочинах

Посол Сполучених Штатів з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак прокоментувала відео з нібито розстріляними російськими військовими, заявивши про "величезну різницю" в реакціях України та Росії.

Джерело: Ван Шаак під час брифінгу, цитує "Радіо свобода"

Деталі: Ван Шаак спитали, чи США вважають, що події на відео є воєнним злочином. Російська сторона звинувачує Збройні сили України в розстрілі полонених, тоді як Київ стверджує, що російські військові відкрили вогонь під час удаваної здачі в полон.

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"Очевидно, ми дуже уважно відстежуємо це. Важливо наголосити, що всі сторони повинні дотримуватися законів війни, як агресор, так і сторона, що захищається, рівною мірою", – підкреслила дипломатка.

Втім, додала вона, у випадку війни Росії проти України "на цьому рівність закінчується".

По-перше, за словами Ван Шаак, обсяг злочинів російських військових "величезний" у порівнянні з кількістю злочинів, звинувачення в яких лунають на адресу ЗСУ.

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"І так само ми бачимо дійсно величезну різницю, коли справа доходить до реакції на такі звинувачення. Росія неминуче відповідає пропагандою, запереченнями, неправдивою інформацією та дезінформацією, тоді як українська влада загалом визнає зловживання, засуджує їх і обіцяє їх розслідувати", – порівняла вона.

Відтак представниця Державного департаменту закликала Україну продовжувати виконувати міжнародні зобов’язання у цій війні, додавши, що всі сторони мають дотримуватися "міжнародного права або мати справу з наслідками".

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