США заявили об "огромной разнице" в реакциях Украины и России на обвинения в военных преступлениях

Посол Соединенных Штатов по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак прокомментировала видео с якобы расстрелянными российскими военными, заявив об "огромной разнице" в реакциях Украины и России.

Источник: Ван Шаак во время брифинга, цитирует "Радио свобода"

Детали: Ван Шаак спросили, считают ли США, что события на видео являются военным преступлением. Российская сторона обвиняет Вооруженные силы Украины в расстреле пленных, тогда как Киев утверждает, что российские военные открыли огонь во время мнимой сдачи в плен.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем это. Важно подчеркнуть, что все стороны должны соблюдать законы войны, как агрессор, так и защищающаяся сторона в равной степени", - подчеркнула дипломат.

Впрочем, добавила она, в случае войны России против Украины "на этом равенство заканчивается".

Во-первых, по словам Ван Шаак, объем преступлений российских военных "огромен" по сравнению с количеством преступлений, обвинения в которых звучат в адрес ВСУ.

"И так же мы видим действительно огромную разницу, когда дело доходит до реакции на такие обвинения. Россия неизбежно отвечает пропагандой, отрицаниями, ложной информацией и дезинформацией, тогда как украинская власть в целом признает злоупотребления, осуждает их и обещает их расследовать", - сравнила она.

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Поэтому представительница Государственного департамента призвала Украину продолжать выполнять международные обязательства в этой войне, добавив, что все стороны должны придерживаться "международного права или иметь дело с последствиями".

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