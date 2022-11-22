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Вбивство пластичного хірурга в Києві: кілер отримав довічне

Валентина РоманенкоВівторок, 22 листопада 2022, 10:02
Вбивство пластичного хірурга в Києві: кілер отримав довічне
АНДРІЙ СОТНИК

Виконавець замовного вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві, скоєного в лютому 2020 року, отримав довічний термін, його спільник – 15 років ув'язнення.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Виконавець злочину частково визнав свою вину. Однак при цьому намагався переконати суд в тому, що вбивство лікаря він вчинив через особисту помсту, ніби між ними раніше був конфлікт. Його спільник взагалі заперечував свою причетність.

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Суд присяжних, ретельно проаналізувавши докази сторони обвинувачення, розцінив версії обвинувачених як надумані та відкинув їх повністю".

Деталі: На підставі наданих прокурором доказів та враховуючи його жорстку та принципову позицію щодо покарання, суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника - до 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинувачених під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Матеріали відносно замовника вбивства виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Прокурор у суді довів, що наприкінці 2019 року виконавець злочину - громадянин Киргизької Республіки, 1982 р.н., отримав замовлення на вбивство відомого столичного лікаря.

Прибувши у грудні 2019 року до Украiни авіарейсом з Туреччини, виконавець розпочав підготовку до злочину. Для цього він залучив свого знайомого, який мав громадянство РФ і Киргизстану та проживав у Києві.

Впродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого: маршрути його руху, розпорядок дня, звички та коло спiлкування. Також вони придбали знаряддя вбивства - перероблений самозарядний пiстолет, виготовлений на базi конструкцii Макарова з глушником.

Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів.

Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання та 4 рази прицільно вистрілив у нього. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Після вбивства кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли.

 

Виконавця злочину затримали за два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у Києві правоохоронці затримали і його спільника. В обох затриманих правоохоронці вилучили підроблені документи.

Передісторія:

  • 2 лютого 2020у Києві на вул.Саксаганського невідомий застрелив чоловіка і втік.
  • Стало відомо, що загиблий– 43-річний Андрій Сотник, керівник "DMK Ukraine", лікар-хірург, пластичний і естетичний хірург. 
  • 14 лютого ваеропорту Одеси поліція затримала підозрюваного у вбивстві Сотника. Також у Києві затримали його спільника. 
  • 15 лютого суд відправив обох підозрюваних під варту.

Теми: вбивствоКиївпрокуратурасуд
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