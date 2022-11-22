Вбивство пластичного хірурга в Києві: кілер отримав довічне

Виконавець замовного вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві, скоєного в лютому 2020 року, отримав довічний термін, його спільник – 15 років ув'язнення.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Виконавець злочину частково визнав свою вину. Однак при цьому намагався переконати суд в тому, що вбивство лікаря він вчинив через особисту помсту, ніби між ними раніше був конфлікт. Його спільник взагалі заперечував свою причетність.

Суд присяжних, ретельно проаналізувавши докази сторони обвинувачення, розцінив версії обвинувачених як надумані та відкинув їх повністю".

Деталі: На підставі наданих прокурором доказів та враховуючи його жорстку та принципову позицію щодо покарання, суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника - до 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинувачених під вартою.

Матеріали відносно замовника вбивства виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

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Прокурор у суді довів, що наприкінці 2019 року виконавець злочину - громадянин Киргизької Республіки, 1982 р.н., отримав замовлення на вбивство відомого столичного лікаря.

Прибувши у грудні 2019 року до Украiни авіарейсом з Туреччини, виконавець розпочав підготовку до злочину. Для цього він залучив свого знайомого, який мав громадянство РФ і Киргизстану та проживав у Києві.

Впродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого: маршрути його руху, розпорядок дня, звички та коло спiлкування. Також вони придбали знаряддя вбивства - перероблений самозарядний пiстолет, виготовлений на базi конструкцii Макарова з глушником.

Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів.

Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання та 4 рази прицільно вистрілив у нього. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Після вбивства кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли.

Виконавця злочину затримали за два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у Києві правоохоронці затримали і його спільника. В обох затриманих правоохоронці вилучили підроблені документи.

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