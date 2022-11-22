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Убийство пластического хирурга в Киеве: киллер получил пожизненное

Валентина РоманенкоВторник, 22 ноября 2022, 10:02
Убийство пластического хирурга в Киеве: киллер получил пожизненное
АНДРЕЙ СОТНИК

Исполнитель заказного убийства пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве, совершенного в феврале 2020 года, получил пожизненный срок, его сообщник - 15 лет заключения.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Исполнитель преступления частично признал свою вину. Однако при этом пытался убедить суд в том, что убийство врача он совершил из-за личной мести, будто между ними ранее был конфликт. Его сообщник вообще отрицал свою причастность.

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Суд присяжных, тщательно проанализировав доказательства стороны обвинения, расценил версии обвиняемых как надуманные и отверг их полностью".

Детали: На основании предоставленных прокурором доказательств и учитывая его жесткую и принципиальную позицию относительно наказания, суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщника - к 15 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемых под стражей.

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Материалы в отношении заказчика убийства выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Прокурор в суде доказал, что в конце 2019 года исполнитель преступления - гражданин Кыргызской Республики, 1982 г.р., получил заказ на убийство известного столичного врача.

Прибыв в декабре 2019 года в Украину авиарейсом из Турции, исполнитель начал подготовку к преступлению. Для этого он привлек своего знакомого, который имел гражданство РФ и Кыргызстана и проживал в Киеве.

В течение почти двух месяцев обвиняемые собирали информацию о потерпевшем: маршруты его движения, распорядок дня, привычки и круг общения. Также они приобрели орудие убийства - переделанный самозарядный пистолет, изготовленный на базе конструкции Макарова с глушителем.

Для слежки за своей жертвой злоумышленники использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой - сим-карты разных мобильных операторов.

Вечером 2 февраля 2020 года исполнитель подстерег потерпевшего вблизи места его проживания и 4 раза прицельно выстрелил в него. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

После убийства киллер и его сообщник, который в это время наблюдал за обстановкой, скрылись.

 

Исполнителя преступления задержали через две недели в Одессе при попытке выехать за пределы Украины. Одновременно в Киеве правоохранители задержали и его сообщника. У обоих задержанных правоохранители изъяли поддельные документы.

Предыстория:

  • 2 февраля в Киеве на ул.Саксаганского неизвестный застрелил мужчину и скрылся.
  • Стало известно, что погибший - 43-летний Андрей Сотник, руководитель "DMK Ukraine", врач-хирург, пластический и эстетический хирург.
  • 14 февраля в аэропорту Одессы полиция задержала подозреваемого в убийстве Сотника. Также в Киеве был задержан его сообщник.
  • 15 февраля суд отправил обоих подозреваемых под стражу.

Темы: убийствоКиевпрокуратурасуд
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