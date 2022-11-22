Кремль провів закрите опитування і виявив, що росіяни принципово втомилися від війни - ЗМІ
Адміністрація російського президента на початку листопада провела опитування в кількох регіонах Росії, яке показало, що росіяни втомилися від війни і відчувають апатію.
Джерело: російське видання Meduza, яке посилається на два джерела, близькі до Кремля і знайомі з результатами дослідження
Дослівно: "Дані фокус-груп чітко свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього і майбутнього країни".
"Це не відхід в опозицію або повне неприйняття СВО ("спеціальної воєнної операції" – так російська влада називає війну з Україною –ред.). Це байдужість і апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відчепіться від нас, не лізьте до нас" - пояснив один зі співрозмовників".
Деталі: У Кремлі начебто вважають, що росіяни "втомилися від війни в принципі" і це не залежить від динаміки бойових дій.
Також співрозмовники видання зазначили, що росіяни дедалі частіше ставлять собі запитання щодо причин війни.
Передісторія:
- Опитування показували, що Станом на кінець серпня 2022 року 76% росіян підтримують дії російської армії, яка розв'язала криваву війну в Україні, вбиває цивільне населення та окупувала територію.
- Водночас українські опитування показували, що 86% українців вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо Росія не припинить обстрілювати українські міста, а не переходити до переговорів.