Кремль провел закрытый опрос и обнаружил, что россияне принципиально устали от войны - СМИ

Администрация российского президента в начале ноября провела опрос в нескольких регионах России, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.

Источник: российское издание Meduza, которое ссылается на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследования

Дословно: "Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну с Украиной - ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" - пояснил один из собеседников".

Детали: В Кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.

Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

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