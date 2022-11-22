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Кремль провел закрытый опрос и обнаружил, что россияне принципиально устали от войны - СМИ

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 15:46
Кремль провел закрытый опрос и обнаружил, что россияне принципиально устали от войны - СМИ
Фото иллюстративное

Администрация российского президента в начале ноября провела опрос в нескольких регионах России, который показал, что россияне устали от войны и испытывают апатию.

Источник: российское издание Meduza, которое ссылается на два источника, близкие к Кремлю и знакомые с результатами исследования

Дословно: "Данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне "не испытывают оптимизма в отношении своего будущего и будущего страны".

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"Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну с Украиной - ред.). Это равнодушие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам" - пояснил один из собеседников".

Детали: В Кремле якобы считают, что россияне "устали от войны в принципе" и это не зависит от динамики боевых действий.

Также собеседники издания отметили, что россияне все чаще задают себе вопросы о причинах войны.

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Предыстория:

  • Опросы показывали, что по состоянию на конец августа 2022 года 76% россиян поддерживают действия российской армии, которая развязала кровавую войну в Украине, убивает гражданское население и оккупировала территорию.
  • В то же время украинские опросы показывали, что 86% украинцев считают, что нужно продолжать вооруженную борьбу, даже если Россия не прекратит обстреливать украинские города, а не переходить к переговорам.

Темы: Росcиявойнаопрос
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