Росіяни вивезли декількох голів громад Херсонщини на лівий берег

Поліція повідомила, що російські окупанти викрали та вивезли декількох голів територіальних громад Херсонської на лівий берег області.

Джерело: МВС

Деталі: Поліції наразі не відоме місце знаходження деяких голів територіальних громад Херсонської області, які не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.

Дослівно: "Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні.

Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації".

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