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Росіяни вивезли декількох голів громад Херсонщини на лівий берег

Роман ПетренкоВівторок, 22 листопада 2022, 21:04
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Поліція повідомила, що російські окупанти викрали та вивезли декількох голів територіальних громад Херсонської на лівий берег області.

Джерело: МВС

Деталі: Поліції наразі не відоме місце знаходження деяких голів територіальних громад Херсонської області, які не підкорилися російським окупантам, але точно відомо, що деяких вивезли після втечі з Херсону на лівий берег Дніпра.

Дослівно: "Російська окупаційна влада полювала за людьми, які залишалися вірними Україні.

Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації".

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Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосія
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