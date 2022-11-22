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Россияне вывезли нескольких глав общин Херсонщины на левый берег

Роман ПетренкоВторник, 22 ноября 2022, 21:04
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Полиция сообщила, что российские оккупанты похитили и вывезли нескольких глав территориальных общин Херсонской на левый берег области.

Источник: МВД

Детали: Полиции пока не известно место нахождения некоторых глав территориальных общин Херсонской области, которые не подчинились российским оккупантам, но точно известно, что некоторых вывезли после побега из Херсона на левый берег Днепра.

Дословно: "Российская оккупационная власть охотилась за людьми, которые оставались верными Украине.

Среди пострадавших - активисты, участники антитеррористической операции, бывшие военнослужащие и правоохранители, которые остались в Херсоне или в области во время оккупации".

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Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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