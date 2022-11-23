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Дипломати з 20 країн світу відвідали звільнений Херсон – "Укрзалізниця"

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 12:11
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що у звільненому Херсоні побувала велика група дипломатів з 20 країн світу.

Джерело: Камишін у Twitter

Пряма мова Камишіна: "Радий повідомити, що ми успішно привезли до Херсона та вивезли групу з 70 дипломатів та послів, які представляють 20 країн світу".

Знати більше: "Згодні сидіти без води і світла, аби ми лишилися з Україною". Як оживає Херсон 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.

Теми: ХерсонвійнаУкраїна
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