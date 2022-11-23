Дипломати з 20 країн світу відвідали звільнений Херсон – "Укрзалізниця"
Середа, 23 листопада 2022, 11:11
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що у звільненому Херсоні побувала велика група дипломатів з 20 країн світу.
Джерело: Камишін у Twitter
Пряма мова Камишіна: "Радий повідомити, що ми успішно привезли до Херсона та вивезли групу з 70 дипломатів та послів, які представляють 20 країн світу".
Реклама:
Happy to announce that we successfully brought in #Kherson and out a group of 70 diplomats and ambassadors representing 20 countries. With our #TrainToVictory of course. #KeepRunning.— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) November 23, 2022
Знати більше: "Згодні сидіти без води і світла, аби ми лишилися з Україною". Як оживає Херсон
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.