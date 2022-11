Дипломати з 20 країн світу відвідали звільнений Херсон – "Укрзалізниця"

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що у звільненому Херсоні побувала велика група дипломатів з 20 країн світу.

Джерело: Камишін у Twitter

Пряма мова Камишіна: "Радий повідомити, що ми успішно привезли до Херсона та вивезли групу з 70 дипломатів та послів, які представляють 20 країн світу".

Happy to announce that we successfully brought in #Kherson and out a group of 70 diplomats and ambassadors representing 20 countries. With our #TrainToVictory of course. #KeepRunning.