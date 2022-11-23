Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дипломаты из 20 стран мира посетили освобожденный Херсон - "Укрзализныця"

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 11:11
Дипломаты из 20 стран мира посетили освобожденный Херсон - Укрзализныця
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала большая группа дипломатов из 20 стран мира.

Источник: Камышин в Twitter

Прямая речь Камышина: "Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира".

Реклама:

Узнать больше: "Согласны сидеть без воды и света, лишь бы остаться с Украиной". Как оживает Херсон

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Темы: ХерсонвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Обстрел Херсона: россияне попали в религиозное сооружение
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: