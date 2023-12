Дипломаты из 20 стран мира посетили освобожденный Херсон - "Укрзализныця"

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала большая группа дипломатов из 20 стран мира.

Источник: Камышин в Twitter

Прямая речь Камышина: "Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира".

Happy to announce that we successfully brought in #Kherson and out a group of 70 diplomats and ambassadors representing 20 countries. With our #TrainToVictory of course. #KeepRunning.