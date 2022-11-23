Дипломаты из 20 стран мира посетили освобожденный Херсон - "Укрзализныця"
Среда, 23 ноября 2022, 11:11
Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала большая группа дипломатов из 20 стран мира.
Источник: Камышин в Twitter
Прямая речь Камышина: "Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира".
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Happy to announce that we successfully brought in #Kherson and out a group of 70 diplomats and ambassadors representing 20 countries. With our #TrainToVictory of course. #KeepRunning.— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) November 23, 2022
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Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.