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Дипломаты из 20 стран мира посетили освобожденный Херсон - "Укрзализныця"

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 12:11
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что в освобожденном Херсоне побывала большая группа дипломатов из 20 стран мира.

Источник: Камышин в Twitter

Прямая речь Камышина: "Рад сообщить, что мы успешно привезли в Херсон и вывезли группу из 70 дипломатов и послов, представляющих 20 стран мира".

Узнать больше: "Согласны сидеть без воды и света, лишь бы остаться с Украиной". Как оживает Херсон

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Темы: ХерсонвойнаУкраина
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