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Переданого РФ Медведчука продовжать судити в Україні: процес буде закритим

Валентина РоманенкоСереда, 23 листопада 2022, 13:36
ВІКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, переданого Росії в рамках обміну, продовжується та здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора колегією суддів Личаківського районного суду Львова розпочато спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території.

Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia).

Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом".

Деталі: У повідомленні ОГП не вказано прзівище, але деталі справи вказують на те, що це Медведчук.

Крім цього вказано, що в іншому кримінальному провадженні, так званій "вугільній справі", за підозрою народного депутата у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації, за клопотанням прокурорів судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

ВІДЕО ДНЯ

На майно Медведчука та майно пов’язаних з ним осіб накладено арешт.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
  • Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
  • У листопаді Медведчука з дружиною помітили в окупованому Криму.

Теми: МедведчукОфіс генпрокурора
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