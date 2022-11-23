Переданного РФ Медведчука продолжат судить в Украине: процесс будет закрытым

Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора коллегией судей Лычаковского районного суда Львова начато специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который обвиняется в совершении государственной измены и незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

Специальное судебное производство осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia).

Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения тайны, охраняемой законом".

Детали: В сообщении ОГП не указано имя, но детали дела указывают на то, что это Медведчук.

Кроме этого указано, что в другом уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

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На имущество Медведчука и имущество связанных с ним лиц наложен арест.

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