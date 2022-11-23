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Переданного РФ Медведчука продолжат судить в Украине: процесс будет закрытым

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 12:36
Переданного РФ Медведчука продолжат судить в Украине: процесс будет закрытым
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора коллегией судей Лычаковского районного суда Львова начато специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который обвиняется в совершении государственной измены и незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.

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Специальное судебное производство осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia).

Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения тайны, охраняемой законом".

Детали: В сообщении ОГП не указано имя, но детали дела указывают на то, что это Медведчук.

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Кроме этого указано, что в другом уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.

На имущество Медведчука и имущество связанных с ним лиц наложен арест.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.

Темы: МедведчукОфис генпрокурора
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