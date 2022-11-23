Переданного РФ Медведчука продолжат судить в Украине: процесс будет закрытым
Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, переданного России в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре - in absentia.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора коллегией судей Лычаковского районного суда Львова начато специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины, который обвиняется в совершении государственной измены и незаконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории.
Специальное судебное производство осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia).
Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения тайны, охраняемой законом".
Детали: В сообщении ОГП не указано имя, но детали дела указывают на то, что это Медведчук.
Кроме этого указано, что в другом уголовном производстве, так называемом "угольном деле", по подозрению народного депутата в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации, по ходатайству прокуроров судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования.
На имущество Медведчука и имущество связанных с ним лиц наложен арест.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
- Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчука задокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
- В ноябре Медведчука с женой заметили в оккупированном Крыму.