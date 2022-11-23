Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про ракетний удар по Україні: Всі працюють над відновленням світла і води

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 18:20
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогоднішніми обстрілами Росія підтвердила, що є терористичною країною, але українці зможуть вистояти, бо є незламним народом і роботи з відновлення пошкоджених об'єктів енергетики та водопостачання вже ведуться.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям".

Деталі: Також президент сказав, що роботи з відновлення функціонування енергетики, водопостачання вже ведуться. "Всі працюють, ДСНСники працюють, енергетики працюють, місцева влада. Завдання поставлено", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що все, що зруйнували росіяни, буде відновлено.  "Ми все це відновимо, і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - підкреслив президент.

Що було раніше: 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла і води.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Теми: війнаЗеленськийРосіяУкравтодор
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

фотоЗ полону повернули ще 50 воїнів, зокрема захисників "Азовсталі" та Зміїного

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

фотоСкіфське золото, зброя, елітні авто: СБУ завадила вивезенню за кордон майна Богуслаєва

В Кремлі відкрито шантажують Україну: Виконайте наші вимоги і обстріли зупиняться

Прем’єр Польщі підтримав пропозицію перемістити Patriot до України

Усі новини...
війна
Окупанти наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, несуть втрати – Генштаб
У Херсоні під час артобстрілу загинув літній чоловік
Ракетний удар РФ 23 листопада: загинуло 6 українців, 36 поранено - поліція
Останні новини
17:11
Лукашенко пояснив, чому білоруські війська не допоможуть Путіну виграти війну
16:55
Увечері та зранку в метро Києва потяги будуть курсувати частіше
16:48
З грілкою, чаєм та без алкоголю: як зігрітися і зберегти тепло в оселі, коли холодно
16:47
Одеса остаточно вирішила демонтувати пам’ятник Катерині
16:41
"АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу через перебої з електропостачанням
16:39
Посмертно донором печінки став 17-річний хлопець: в Охматдиті врятували дівчину з вродженою хворобою
16:38
Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону
16:02
МАГАТЕ просунулась в переговорах про зону безпеки навколо ЗАЕС, але не визначилась, хто її обстрілює
16:01
фото"Нас врятував камінь у нирках": російська ракета поцілила у будинок редакторки новин УП під Києвом
16:00
Живлення ЗАЕС відновлено, ще три АЕС запускають енергоблоки
Усі новини...