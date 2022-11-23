Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про ракетний удар по Україні: Всі працюють над відновленням світла і води

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 17:20
Зеленський про ракетний удар по Україні: Всі працюють над відновленням світла і води
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогоднішніми обстрілами Росія підтвердила, що є терористичною країною, але українці зможуть вистояти, бо є незламним народом і роботи з відновлення пошкоджених об'єктів енергетики та водопостачання вже ведуться.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям".

Реклама:

Деталі: Також президент сказав, що роботи з відновлення функціонування енергетики, водопостачання вже ведуться. "Всі працюють, ДСНСники працюють, енергетики працюють, місцева влада. Завдання поставлено", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що все, що зруйнували росіяни, буде відновлено.  "Ми все це відновимо, і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - підкреслив президент.

Що було раніше: 23 листопада держава-терорист вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. За даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", ППО України збила 51 ракету. Також було знищено п’ять дронів-камікадзе.

ВІДЕО ДНЯ

Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла і води.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.

Теми: війнаЗеленськийРосіяУкравтодор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: