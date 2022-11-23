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Зеленский о ракетном ударе по Украине: Все работают над восстановлением света и воды

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 18:20
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что сегодняшними обстрелами Россия подтвердила, что является террористической страной, но украинцы смогут выстоять, потому что являются несокрушимым народом и работы по восстановлению поврежденных объектов энергетики и водоснабжения уже ведутся.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям".

Детали: Также президент сказал, что работы по восстановлению функционирования энергетики, водоснабжения уже ведутся. "Все работают, ГСЧСники работают, энергетики работают, местные власти. Задача поставлена", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что все, что разрушили россияне, будет восстановлено.  "Мы все это восстановим, и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: 23 ноября государство-террорист в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота. По данным Воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", ПВО Украины сбила 51 ракету. Также было уничтожено пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света и воды.

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По данным Нацполиции, от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли.

Темы: войнаЗеленскийРосcияУкравтодор
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