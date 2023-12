Сербія та Косово досягли угоди в конфлікті щодо номерних знаків

Сербія та Косово вирішили проблему автомобільних номерів дипломатичним шляхом, уклавши угоду, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Джерело: Жозел Боррель у Twitter

Пряма мова: "Домовленість досягнута!

Дуже радий повідомити, що головні переговірники між Косово та Сербією за посередництва ЄС домовилися про заходи, які дозволять уникнути подальшої ескалації та повністю сконцентруватися на пропозиції щодо нормалізації відносин між країнами.

Сербія припинить видачу номерних знаків з назвами косовських міст, а Косово припинить подальші дії, пов'язані з перереєстрацією транспортних засобів.

Я запрошу сторони найближчими днями обговорити наступні кроки".

Деталі: Угоду досягнуто у Брюсселі за посередництва Євросоюзу.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.



We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT