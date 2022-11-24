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Сербія та Косово досягли угоди в конфлікті щодо номерних знаків

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 07:07
Солдати НАТО у Косово біля барикад сербів 1 серпня 2022 року, AFP via Getty Images

Сербія та Косово вирішили проблему автомобільних номерів дипломатичним шляхом, уклавши угоду, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Джерело: Жозел Боррель у Twitter

Пряма мова: "Домовленість досягнута!

Дуже радий повідомити, що головні переговірники між Косово та Сербією за посередництва ЄС домовилися про заходи, які дозволять уникнути подальшої ескалації та повністю сконцентруватися на пропозиції щодо нормалізації відносин між країнами.

Сербія припинить видачу номерних знаків з назвами косовських міст, а Косово припинить подальші дії, пов'язані з перереєстрацією транспортних засобів.

Я запрошу сторони найближчими днями обговорити наступні кроки".

Деталі: Угоду досягнуто у Брюсселі за посередництва Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія: 

  • Суперечка щодо номерних знаків майже два роки розпалювала напруженість між Сербією та її колишньою провінцією, яка проголосила незалежність у 2008 році.
  • Влітку у відносинах між Сербією та Косово виникла чергова хвиля напруженості через те, що уряд останньої не визнав номерні знаки, видані сербською стороною косовським сербам. На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будували барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.
  • Проблема ледь не переросла у військове протистояння. Сербія і Косово опинилися на межі небезпечної кризи. ЄС закликли обидві сторони виконати свої зобов'язання в рамках діалогу між Белградом і Приштиною.
  • Заборона на сербські номерні знаки в Косово набула чинності з 1 листопада. 20 листопада Косово на прохання США ще на 48 годин відклало плани щодо штрафування водіїв, які відмовляються замінити старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг 21 листопада заявив, що місія під керівництвом НАТО KFOR, відповідальна за забезпечення стабільності в Косові, залишається напоготові після провалу переговорів між Приштиною та Белградом щодо автомобільних номерних знаків.

Теми: СербіяКосовоЄС
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