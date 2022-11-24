Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам
Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем, заключив соглашение, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Источник: Жозел Боррель в Twitter
Прямая речь: "Договоренность достигнута!
Очень рад сообщить, что главные переговорщики между Косово и Сербией при посредничестве ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений между странами.
Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.
Я приглашу стороны в ближайшие дни обсудить следующие шаги".
Детали: Соглашение достигнуто в Брюсселе при посредничестве Евросоюза.
We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022
We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT
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Предыстория:
- Спор о номерных знаках почти два года разжигал напряженность между Сербией и ее бывшей провинцией, провозгласившей независимость в 2008 году.
- Летом в отношениях между Сербией и Косово возникла очередная волна напряженности из-за того, что правительство последней не признало номерные знаки, выданные сербской стороной косовским сербам. На севере частично признанного Косово местные сербы строили баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
- Проблема едва не переросла в военное противостояние. Сербия и Косово оказались на грани опасного кризиса. В ЕС призвали обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога между Белградом и Приштиной.
- Запрет на сербские номерные знаки в Косово вступил в силу с 1 ноября. 20 ноября Косово по просьбе США еще на 48 часов отложило планы по штрафованию водителей, которые отказываются заменить старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 ноября заявил, что миссия под руководством НАТО KFOR, ответственная за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.