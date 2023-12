Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам

Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем, заключив соглашение, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: Жозел Боррель в Twitter

Прямая речь: "Договоренность достигнута!

Очень рад сообщить, что главные переговорщики между Косово и Сербией при посредничестве ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений между странами.

Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.

Я приглашу стороны в ближайшие дни обсудить следующие шаги".

Детали: Соглашение достигнуто в Брюсселе при посредничестве Евросоюза.

