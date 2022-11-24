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Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 06:07
Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам
Солдаты НАТО в Косово возле баррикад сербов 1 августа 2022 года, AFP via Getty Images

Сербия и Косово решили проблему автомобильных номеров дипломатическим путем, заключив соглашение, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Источник: Жозел Боррель в Twitter

Прямая речь: "Договоренность достигнута!

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Очень рад сообщить, что главные переговорщики между Косово и Сербией при посредничестве ЕС договорились о мерах, позволяющих избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений между странами.

Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.

Я приглашу стороны в ближайшие дни обсудить следующие шаги".

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Детали: Соглашение достигнуто в Брюсселе при посредничестве Евросоюза.

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Предыстория:

  • Спор о номерных знаках почти два года разжигал напряженность между Сербией и ее бывшей провинцией, провозгласившей независимость в 2008 году.
  • Летом в отношениях между Сербией и Косово возникла очередная волна напряженности из-за того, что правительство последней не признало номерные знаки, выданные сербской стороной косовским сербам. На севере частично признанного Косово местные сербы строили баррикады, протестуя против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
  • Проблема едва не переросла в военное противостояние. Сербия и Косово оказались на грани опасного кризиса. В ЕС призвали обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога между Белградом и Приштиной.
  • Запрет на сербские номерные знаки в Косово вступил в силу с 1 ноября. 20 ноября Косово по просьбе США еще на 48 часов отложило планы по штрафованию водителей, которые отказываются заменить старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 ноября заявил, что миссия под руководством НАТО KFOR, ответственная за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Темы: СербияКосовоЕС
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