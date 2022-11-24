У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці

У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно Департамент: "На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві".

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Деталі: Міська влада закликала мешканців столиці звертати увагу на такі оповіщення і в разі

повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття.



Мешканців міста, які мають доступ до інтернету, та в будинках, де є електропостачання, просять і надалі орієнтуватись на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади.

Передісторія:

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе. Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.

Вранці 24 листопада Кличко заявив, що водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці залишаються без електроживлення.