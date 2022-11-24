У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці

У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно Департамент: "На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві".

Деталі: Міська влада закликала мешканців столиці звертати увагу на такі оповіщення і в разі

повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття.



Мешканців міста, які мають доступ до інтернету, та в будинках, де є електропостачання, просять і надалі орієнтуватись на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади.

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