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У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці

Ірина БалачукЧетвер, 24 листопада 2022, 07:45
У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці
Фото ілюстративне з Telegram Нацполіції

У знеструмлених районах Києва про повітряну тривогу сповіщатимуть за допомогою гучномовців патрульних та рятувальників.

Джерело: Департамент муніципальної безпеки КМДА

Дослівно Департамент: "На територіях, де відсутнє електропостачання, оповіщення про сигнал повітряної тривоги здійснюватиметься за допомогою механічних сигналів оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців патрульних бригад Національної поліції та головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві".

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Деталі: Міська влада закликала мешканців столиці звертати увагу на такі оповіщення і в разі
повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття.

Мешканців міста, які мають доступ до інтернету, та в будинках, де є електропостачання, просять і надалі орієнтуватись на сигнали сирен та офіційні повідомлення міської влади.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе. Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.
  • Вранці 24 листопада Кличко заявив, що водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці залишаються без електроживлення.

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Теми: Київвійнаповітряна тривога
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