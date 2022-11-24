В киевских районах без света о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители
В обесточенных районах Киева о воздушной тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей патрульных и спасателей.
Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА
Дословно Департамент: "На территориях, где отсутствует электроснабжение, оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве".
Детали: Городские власти призвали жителей столицы обращать внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге идти в укрытие.
Жителей города, которые имеют доступ к интернету, и в домах, где есть электроснабжение, просят и в дальнейшем ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей.
Предыстория:
- 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
- Однако из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что 80% потребителей столицы остаются без электро- и водоснабжения.
- Утром 24 ноября Кличко заявил, что водоснабжение вернули на левом берегу Киева и частично на правом, 70% жителей столицы остаются без электропитания.