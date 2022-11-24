В киевских районах без света о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители

В обесточенных районах Киева о воздушной тревоге будут оповещать с помощью громкоговорителей патрульных и спасателей.

Источник: Департамент муниципальной безопасности КГГА

Дословно Департамент: "На территориях, где отсутствует электроснабжение, оповещение о сигнале воздушной тревоги будет осуществляться с помощью механических сигналов оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей патрульных бригад Национальной полиции и главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве".

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Детали: Городские власти призвали жителей столицы обращать внимание на такие оповещения и в случае сообщения о воздушной тревоге идти в укрытие.

Жителей города, которые имеют доступ к интернету, и в домах, где есть электроснабжение, просят и в дальнейшем ориентироваться на сигналы сирен и официальные сообщения городских властей.

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