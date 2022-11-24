70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко

Водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці на ранок 24 листопада залишаються без електроживлення.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

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Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.

70% відсотків столиці поки залишається без електрики".

Деталі: Кличко зазначив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло, проте це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі усієї України.

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Кияни повідомляють, що на правому березі вже частково є світло й вода, опалення немає.

У столиці також досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

Передісторія: