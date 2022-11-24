Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 07:57
Київ частково без світла, ілюстративне фото AFP via Getty Images

Водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці на ранок 24 листопада залишаються без електроживлення.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.

70% відсотків столиці поки залишається без електрики". 

Деталі: Кличко зазначив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло, проте це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі усієї України. 

Кияни повідомляють, що на правому березі вже частково є світло й вода, опалення немає.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці також досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.

Передісторія: 

Теми: Київелектроенергіяводамобільний зв'язок
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу

відеоДень ЧС-22: Португалія у непростому матчі перемогла Гану, Сербія програла Бразилії

Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК

ТЕС, ГЕС та АЕС забезпечили вже близько 50% потреб України

Берлін відповів Варшаві: Німецькі Patriot повинні захищати на території НАТО

Мера Харкова оштрафували на 3400 грн за російську мову в ефірі телемарафону

Усі новини...
Київ
Водопостачання відновлено по всьому Києву - мер
Міноборони РФ: Жодного удару по Києву не завдавали
У київських районах без світла про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці
Останні новини
04:50
Понад 15 тис. людей зникли безвісти на війні в Україні – ICMP
03:47
Міністр оборони Британії порадив Україні зберегти динаміку наступу взимку
02:57
оновлено о 5:45Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter
01:51
Меркель зізналася, що не мала важелів впливу на Путіна під кінець своєї каденції
00:59
фотоРосіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
00:25
Харків і область на 70% зі світлом – голова ОВА
00:05
Зеленський: Рішення, що не передбачають деокупації Криму – марна трата часу
23:32
Зеленський про обстріли Херсона: Це помста тих, хто програв
23:31
Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до семи
22:59
Сили оборони помстилися за вбивство немовляти на Запоріжжі – Федоров
Усі новини...