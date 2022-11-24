70% відсотків Києва без електрики, воду частково повернули – Кличко
Водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці на ранок 24 листопада залишаються без електроживлення.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко
Пряма мова: "Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.
Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня.
70% відсотків столиці поки залишається без електрики".
Деталі: Кличко зазначив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло, проте це залежатиме від відновлення балансу в енергосистемі усієї України.
Кияни повідомляють, що на правому березі вже частково є світло й вода, опалення немає.
У столиці також досі спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком.
Передісторія:
- 23 листопада відбулася сьома масована атака на українську критичну інфраструктуру, починаючи з 10 жовтня. У компанії ДТЕК заявили, що це вже 14 терористична атака Росії на її енергетичні підприємства за останні два місяці.
- На Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали.
- Російські окупанти влучили ракетами в інфраструктурний об'єкт та двоповерховий житловий будинок у Києві, а також в інфраструктурні об‘єкти та житловий будинок у Київській олбласті.
- Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також було уражено об‘єкти електропередачі. Зокрема, у Львівській області постраждала електропідстанція.
- Багато міст України залишилися без електроенергії, столиця Київ – на 80% без світла та води.