Кількість жертв удару по Київщині зросла до семи

У реанімації померла сьома людина з тих, хто постраждав у Київській області внаслідок ракетного обстрілу 23 листопада.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Деталі: Станом на 20:40 стало відомо, що внаслідок останнього обстрілу у реанімації померла сьома людина.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Близько ста бригад працюють цілодобово.

Без електрики залишається 70% мешканців Київщини.

Кулеба порадив користуватися "пунктами незламності", в яких можна зарядити телефони та погрітися.

Пряма мова: "Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. Росія нестиме відповідальність за усі злочини".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

23 листопада російські військові завдали удару по житловому сектору Київщини, влучивши у житловий будинок у Вишгороді.

35 людей постраждали у Київській області в середу внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.

24 листопада вдень кількість загиблих у Вишгороді від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.

Читайте також: "Нас врятував камінь у нирках": російська ракета поцілила у будинок редакторки новин УП під Києвом. Фото