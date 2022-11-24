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Кількість жертв удару по Київщині зросла до семи

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 20:19

У реанімації померла сьома людина з тих, хто постраждав у Київській області внаслідок ракетного обстрілу 23 листопада.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Деталі: Станом на 20:40 стало відомо, що внаслідок останнього обстрілу у реанімації померла сьома людина.

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Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Близько ста бригад працюють цілодобово.

Без електрики залишається 70% мешканців Київщини.

Кулеба порадив користуватися "пунктами незламності", в яких можна зарядити телефони та погрітися. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. Росія нестиме відповідальність за усі злочини".

Передісторія:

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Теми: Київська областьракетний ударвійна
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