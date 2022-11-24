Кількість жертв удару по Київщині зросла до семи
У реанімації померла сьома людина з тих, хто постраждав у Київській області внаслідок ракетного обстрілу 23 листопада.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба
Деталі: Станом на 20:40 стало відомо, що внаслідок останнього обстрілу у реанімації померла сьома людина.
Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Близько ста бригад працюють цілодобово.
Без електрики залишається 70% мешканців Київщини.
Кулеба порадив користуватися "пунктами незламності", в яких можна зарядити телефони та погрітися.
Пряма мова: "Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. Росія нестиме відповідальність за усі злочини".
Передісторія:
- 23 листопада російські військові завдали удару по житловому сектору Київщини, влучивши у житловий будинок у Вишгороді.
- 35 людей постраждали у Київській області в середу внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.
- 24 листопада вдень кількість загиблих у Вишгороді від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.
Читайте також: "Нас врятував камінь у нирках": російська ракета поцілила у будинок редакторки новин УП під Києвом. Фото