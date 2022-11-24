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Количество жертв удара по Киевской области возросло до семи

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 20:19

В реанимации умер седьмой человек из тех, кто пострадал в Киевской области в результате ракетного обстрела 23 ноября.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Детали: По состоянию на 20:40 стало известно, что в результате последнего обстрела в реанимации умер седьмой человек.

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Энергетики продолжают ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электричество в области. Около ста бригад работают круглосуточно.

Без электричества остается 70% жителей Киевской области.

Кулеба посоветовал пользоваться "пунктами несокрушимости", в которых можно зарядить телефоны и погреться. 

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Прямая речь: "Инфраструктуру и жилье мы отстроим. Но человеческие жизни не вернем. Однако отомстим за каждого. Россия будет нести ответственность за все преступления".

Предыстория:

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Темы: Киевская областьракетный ударвойна
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