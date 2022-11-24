Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров
Украинские военные уничтожили ракетный комплекс С300, из которого россияне убили новорожденного мальчика в Вольнянске.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области.
Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С300, из которого российские террористы попали в местный роддом".
Детали: В ночь на 23 ноября оккупанты обстреляли больницу в Вольнянске. Ракета разрушила двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В результате удара по роддому погиб новорожденный мальчик, которому было 2 дня.
По словам Федоров, в тот же день украинские силы сопротивления нашли место дислокации российского ракетного комплекса в селе Зеленый Яр, а артиллерия ВСУ уничтожила его.
Что этому предшествовало: В ночь на 17 ноября город Вольнянск подвергся ракетному удару, в результате которого погибли 9 человек.