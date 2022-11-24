Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
Четвер, 24 листопада 2022, 23:59
Російські окупанти в черговий раз нанесли ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Пряма мова: "Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. Люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон".
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Деталі: Ввечері 24 листопада у Запорізькій області оголошували повітряну тривогу, яка тривала з 20:54 до 21:40.
Що цьому передувало:
- 23 листопада окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок удару по пологовому будинку загинув новонароджений хлопчик, якому було 2 дні.
- 17 листопада місто Вільнянськ зазнало ракетного удару, у результаті якого загинуло 9 осіб.
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