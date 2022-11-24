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Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 23:59
Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
Наслідки обстрілу, фото з Telegram Старуха

Російські окупанти в черговий раз нанесли ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. Люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон".

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Деталі: Ввечері 24 листопада у Запорізькій області оголошували повітряну тривогу, яка тривала з 20:54 до 21:40.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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