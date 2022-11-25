Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню

Російські окупанти в черговий раз нанесли ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала будівля лікарні.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею. Люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон".

Деталі: Ввечері 24 листопада у Запорізькій області оголошували повітряну тривогу, яка тривала з 20:54 до 21:40.

Що цьому передувало: