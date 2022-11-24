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Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 23:59
Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница
Последствия обстрела, фото из Telegram Старуха

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждения получило здание больницы.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг снова атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. Люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон".

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Детали: Вечером 24 ноября в Запорожской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась с 20:54 до 21:40.

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Темы: Запорожьеобстрелвойна
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