Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждения получило здание больницы.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг снова атаковал пригород Запорожья. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. Люди не пострадали, чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон".

Реклама:

Детали: Вечером 24 ноября в Запорожской области объявляли воздушную тревогу, которая длилась с 20:54 до 21:40.

Что этому предшествовало: