Кличко: Третина Києва уже з теплом

Третина будинків Києва – вже з теплом, а половині жителів столиці повернули електропостачання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати

опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії".

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Деталі: Мер Києва додав, що протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години.

Передісторія:

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.

Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.

Вранці 24 листопада Кличко заявив, що водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці залишаються без електроживлення.





