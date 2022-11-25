Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: Третина Києва уже з теплом

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 11:35
Фото pixabay.com

Третина будинків Києва – вже з теплом, а половині жителів столиці повернули електропостачання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати
опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії".

Деталі: Мер Києва додав, що протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово – на 3 години.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.
  • Однак через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, унаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.
  • Вранці 24 листопада Кличко заявив, що водопостачання повернули на лівому березі Києва і частково на правому, 70% жителів столиці залишаються без електроживлення.



 

Теми: КиївВіталій Кличкоелектроенергіяопалення
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

відеоДень ЧС-22: Іран переграв Уельс, США дали бій Англії

Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить

Дефіцит в енергосистемі все ще 30%, ремонтні роботи тривають цілодобово – Укренерго

Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ

Усі новини...
Київ
СБУ затримала в Києві агента ФСБ, який готував диверсії
У половини мешканців Києва тривають аварійні відключення світла
Кияни отримуватимуть світло по 2-3 години, поки не буде стабілізована мережа – ДТЕК
Останні новини
09:18
Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу
08:58
Нардепи Зеленського пішли інспектувати "Центри незламності" у Києві
08:50
Єврокомісія: Українські біженці залишаться після закінчення війни
08:32
Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину – ОВА
07:58
Кремль очікує, що безповоротні втрати серед мобілізованих сягнуть 100 тис. осіб – росЗМІ
07:23
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 8 населених пунктів – Генштаб
06:52
ISW розповів, чому Росія почала частіше обмінювати полонених
05:40
США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT
04:15
Американську базу в Сирії атакували ракети
03:28
Терехов заявив, що продовжить спілкуватися російською, попри штраф
Усі новини...