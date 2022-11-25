Кличко: Треть Киева уже с теплом

Треть домов Киева – уже с теплом, а половине жителей столицы вернули электроснабжение.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать

Реклама:

отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии".

Детали: Мэр Киева добавил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ