Кличко: Треть Киева уже с теплом
Пятница, 25 ноября 2022, 10:35
Треть домов Киева – уже с теплом, а половине жителей столицы вернули электроснабжение.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать
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отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии".
Детали: Мэр Киева добавил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа.
Предыстория:
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