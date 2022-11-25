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Кличко: Треть Киева уже с теплом

Ирина БалачукПятница, 25 ноября 2022, 11:35
Фото pixabay.com

Треть домов Киева – уже с теплом, а половине жителей столицы вернули электроснабжение.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать

отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии".

Детали: Мэр Киева добавил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа.

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Темы: КиевВиталий Кличкоэлектроэнергияотопление
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