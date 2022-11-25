Кличко: Треть Киева уже с теплом

Треть домов Киева – уже с теплом, а половине жителей столицы вернули электроснабжение.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают восстанавливать

отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии".

Детали: Мэр Киева добавил, что в течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа.

Предыстория:

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.

Однако из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что 80% потребителей столицы остаются без электро- и водоснабжения.

Утром 24 ноября Кличко заявил, что водоснабжение вернули на левом берегу Киева и частично на правом, 70% жителей столицы остаются без электропитания.