Окупанти продовжують розгортати війська в Білорусі – ЦНС
Центр національного спротиву повідомляє, що російські загарбники продовжують розгортати свої війська в Білорусі.
Джерело: ЦНС з посиланням на білоруське підпілля
Дослівно Спротив: "Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян".
Деталі: За даними ЦНС, потрапити в Білорусь – є привілеєм для окупантів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі, ніж в Росії.
Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян.
Спротив зазначає, що фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ – а це є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.
Раніше ЦНС з посиланням на дані білоруських партизан повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.
Передісторія:
- Раніше норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в "Мачулищах", які компанія Planet Labs зробила 18 і 31 жовтня о 10:41 (за київським часом). На знімках видно, що в Мачулищах продовжують перебувати три МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал".
- Згодом "Радыё Свабода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs повідомило, що на полігонах Білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилися намети з російськими військовими.
- За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10-15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України за російські кошти.