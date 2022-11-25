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Окупанти продовжують розгортати війська в Білорусі – ЦНС

Ірина БалачукП'ятниця, 25 листопада 2022, 12:01
Окупанти продовжують розгортати війська в Білорусі – ЦНС
Російські військові. Фото Міноборони РФ

Центр національного спротиву повідомляє, що російські загарбники продовжують розгортати свої війська в Білорусі.

Джерело: ЦНС з посиланням на білоруське підпілля

Дослівно Спротив: "Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян".

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Деталі: За даними ЦНС, потрапити в Білорусь – є привілеєм для окупантів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі, ніж в Росії.

Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян.

Спротив зазначає, що фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ – а це є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЦНС з посиланням на дані білоруських партизан повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.

Передісторія:

Теми: РосіяБілорусь
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