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Оккупанты продолжают развертывать войска в Беларуси – ЦНС

Ирина БалачукПятница, 25 ноября 2022, 12:01
Оккупанты продолжают развертывать войска в Беларуси – ЦНС
Российские военные. Фото Минобороны РФ

Центр национального сопротивления сообщает, что российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси.

Источник: ЦНС со ссылкой на белорусское подполье

Дословно Сопротивление: "Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян".

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Детали: По данным ЦНС, попасть в Беларусь – является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.

Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.

Сопротивление отмечает, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск – а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ЦНС со ссылкой на данные белорусских партизан сообщал, что россияне перебросили в страну инженерные войска для строительства казарм.

Предыстория:

  • Ранее норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени). На этих снимках видно, что в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".
  • Позже "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs сообщило, что на полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.
  • По оценкам Генерального штаба ВСУ, 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.

Темы: РосcияБеларусь
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