Оккупанты продолжают развертывать войска в Беларуси – ЦНС
Центр национального сопротивления сообщает, что российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси.
Источник: ЦНС со ссылкой на белорусское подполье
Дословно Сопротивление: "Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян".
Детали: По данным ЦНС, попасть в Беларусь – является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.
Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.
Сопротивление отмечает, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск – а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.
Ранее ЦНС со ссылкой на данные белорусских партизан сообщал, что россияне перебросили в страну инженерные войска для строительства казарм.
Предыстория:
- Ранее норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени). На этих снимках видно, что в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".
- Позже "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs сообщило, что на полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.
- По оценкам Генерального штаба ВСУ, 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги.