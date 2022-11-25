Оккупанты продолжают развертывать войска в Беларуси – ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что российские захватчики продолжают развертывать свои войска в Беларуси.

Источник: ЦНС со ссылкой на белорусское подполье

Дословно Сопротивление: "Известно, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи (Гомельская область). Всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян".

Детали: По данным ЦНС, попасть в Беларусь – является привилегией для оккупантов, поскольку там условия на полигонах гораздо лучше, чем в России.

Вооруженные силы Беларуси полностью обеспечивают потребности контингента россиян.

Сопротивление отмечает, что фактически россияне взяли под контроль совместную группировку войск – а это является еще одним признаком потери Беларусью суверенитета.

Ранее ЦНС со ссылкой на данные белорусских партизан сообщал, что россияне перебросили в страну инженерные войска для строительства казарм.

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