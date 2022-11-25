Путін про смерті на війні: У Росії в ДТП і від алкоголю гинуть по 30 тисяч людей

Президент Росії Володимир Путін зробив вигляд, що він не має стосунку до смертей російських солдатів у розв'язаній ним війні, і порівняв втрати на фронті зі смертями в аваріях на дорогах і від алкоголю.

Джерело: відеозапис спілкування Путіна з "матерями військових"

Пряма мова Путіна: "Звісно, це величезна трагедія (смерть рідної людини – ред.). Це порожнеча, яку нічим не заповнити, коли немає близької людини, тим більше сина.

Але, ви знаєте, що мені на думку спадає: у нас у ДТП гинуть приблизно 30 тисяч людей, від алкоголю – приблизно стільки ж. Буває, на жаль. Так життя складається. Життя – складне й багатогранне, складніше, ніж десь у папірцях написано.

Ми ж усі під Господом, під Аллахом, під Христом, я не знаю – усі, хто вірить у вищі сили, це неважливо, якої людина релігії дотримується, – ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь із цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили".

Нагадаємо: 25 листопада президент РФ Володимир Путін провів зустріч нібито з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України, однак ЗМІ встановили, що жінок для цієї зустрічі ретельно підбирали серед чиновниць і представниць провладних структур.

Раніше повідомлялося, що представниць "Ради матерів і дружин" не покликали на зустріч Путіна з матерями військових, що планувалася на 27 листопада, чим у цій організації відкрито обурилися.

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Росія на чолі з Володимиром Путіним почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, постійно змінювала свою мотивацію та цілі, не визнавала свої загарбницькі наміри й втрати.

Наприкінці жовтня Путін заявив, що втрати російської сторони на полі бою в 10 разів менші, ніж в України. Згодом президент України Володимир Зеленський, заявив, що втрати росіян у війні перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 листопада, за 9 місяців війни проти України Росія втратила на фронті 86 150 військовослужбовців.