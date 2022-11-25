Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін про смерті на війні: У Росії в ДТП і від алкоголю гинуть по 30 тисяч людей

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 17:56
Володимир Путін спілкується з "солдатськими матерями", скриншот

Президент Росії Володимир Путін зробив вигляд, що він не має стосунку до смертей російських солдатів у розв'язаній ним війні, і порівняв втрати на фронті зі смертями в аваріях на дорогах і від алкоголю.

Джерело: відеозапис спілкування Путіна з "матерями військових"

Пряма мова Путіна: "Звісно, це величезна трагедія (смерть рідної людини – ред.). Це порожнеча, яку нічим не заповнити, коли немає близької людини, тим більше сина. 

Але, ви знаєте, що мені на думку спадає: у нас у ДТП гинуть приблизно 30 тисяч людей, від алкоголю – приблизно стільки ж. Буває, на жаль. Так життя складається. Життя – складне й багатогранне, складніше, ніж десь у папірцях написано. 

Ми ж усі під Господом, під Аллахом, під Христом, я не знаю – усі, хто вірить у вищі сили, це неважливо, якої людина релігії дотримується, – ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь із цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили".

Нагадаємо: 25 листопада президент РФ Володимир Путін провів зустріч нібито з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України, однак ЗМІ встановили, що жінок для цієї зустрічі ретельно підбирали серед чиновниць і представниць провладних структур. 

Раніше повідомлялося, що представниць "Ради матерів і дружин" не покликали на зустріч Путіна з матерями військових, що планувалася на 27 листопада, чим у цій організації відкрито обурилися.

ВІДЕО ДНЯ

Росія на чолі з Володимиром Путіним почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, постійно змінювала свою мотивацію та цілі, не визнавала свої загарбницькі наміри й втрати.

Наприкінці жовтня Путін заявив, що втрати російської сторони на полі бою в 10 разів менші, ніж в України. Згодом президент України Володимир Зеленський, заявив, що втрати росіян у війні перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 листопада, за 9 місяців війни проти України Росія втратила на фронті 86 150 військовослужбовців.

Теми: ПутінРосіявійнапропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

фото, відеоБілоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів

фотоУ Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених

відеоЗеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

Усі новини...
Путін
РосЗМІ: Партія Путіна "Єдина Росія" відмовилась проводити щорічний з'їзд
Путін наказав створити базу даних росіян, які мають стати на військовий облік
Путін переконує, що Росія "щиро" сподівалася на возз'єднання Донбасу з Україною
Останні новини
16:03
Помер очільник МЗС Білорусі
15:47
Удар РФ по Дніпру: кількість потерпілих зросла до 13
15:47
фотоРосія продовжує вбивати десятками людей на звільнених територіях Херсонщини
15:26
Литва надасть пакет допомоги енергосектору України на 2 млн євро
15:25
Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей - "Спротив"
15:00
фотоУ Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
14:55
Мінцифри: 73% мобільної мережі працює
14:52
Угорці розділені, але переважна більшість підтримує український народ - мер Будапешта
14:49
фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного
14:39
Мер Будапешта: Орбан хотів зробити з України ворога, але зрозумів, що це не працює
Усі новини...