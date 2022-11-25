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Путин о смертях на войне: В России в ДТП и от алкоголя погибают по 30 тысяч человек

Елена РощинаПятница, 25 ноября 2022, 17:56
Владимир Путин общается с "солдатскими матерями", скриншот

Президент России Владимир Путин сделал вид, что он не имеет отношения к смертям российских солдат в развязанной им войне, и сравнил потери на фронте со смертями в авариях на дорогах и от алкоголя.

Источник: видеозапись общения Путина с "матерями военных"

Прямая речь: "Конечно, это огромная трагедия (смерть родного человека – ред.). Это пустота, которую ничем не заполнить, когда нет близкого человека, тем более сына. 

Но, вы знаете, что мне в голову приходит: у нас в ДТП погибают примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же. Бывает, к сожалению. Так жизнь складывается. Жизнь – сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. 

Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю – все, кто верит в высшие силы, это неважно, какой он религии придерживается, –  мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили".

Напомним: 25 ноября президент РФ Владимир Путин провел встречу якобы с матерями военных, участвующих в агрессии против Украины, однако СМИ установили, что женщин для этой встречи тщательно подбирали среди чиновниц и представительниц провластных структур. 

Ранее сообщалось, что представительниц "Совета матерей и жен" не позвали на встречу Путина с матерями военных, планировавшуюся на 27 ноября, чем в этой организации открыто возмутились.

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Россия во главе с Владимиром Путиным начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, постоянно меняла свою мотивацию и цели, не признавала свои захватнические намерения и потери.

В конце октября Путин заявил, что потери российской стороны на поле боя в 10 раз меньше, чем у Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что потери россиян в войне превышают потери украинской армии примерно в 10 раз.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 25 ноября, за 9 месяцев войны против Украины Россия потеряла на фронте 86 150 военнослужащих.

Темы: ПутинРосcиявойнапропаганда
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