Вдвічі менше відключень: 6 мільйонів абонентів в Україні залишаються без електрики

Президент Володимир Зеленський заявив, що на третій день відновлювальний робіт електрику відключають вдвічі меншій кількості українців у порівнянні з 23 листопада, коли був останній масований удар РФ по енергетиці.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до народу 25 листопада

Пряма мова: "Від середи й по сьогодні (до п’ятниці – ред.) вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких виключається електрика для стабілізації системи.

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Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері в середу було відключено майже 12 мільйонів абонентів.

Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено".

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Деталі: Зеленський закликав не вмикати одразу кілька потужних електроприладів водночас, коли з'являється світло.

Президент зазначив, що щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень.

За словами Зеленського, станом на вечір 25 листопада у Києві 600 тисяч абонентів відключено, багато киян були без світла понад 20 і навіть 30 годин.

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