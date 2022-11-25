Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вдвічі менше відключень: 6 мільйонів абонентів в Україні залишаються без електрики

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 21:57
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що на третій день відновлювальний робіт електрику відключають вдвічі меншій кількості українців у порівнянні з 23 листопада, коли був останній масований удар РФ по енергетиці. 

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського до народу 25 листопада

Пряма мова: "Від середи й по сьогодні (до п’ятниці – ред.) вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких виключається електрика для стабілізації системи. 

Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері в середу було відключено майже 12 мільйонів абонентів.

Найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині. 

Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено". 

Деталі: Зеленський закликав не вмикати одразу кілька потужних електроприладів водночас, коли з'являється світло.

ВІДЕО ДНЯ

Президент зазначив, що щовечора фіксуються стрибки споживання, які викликають збільшення аварійних відключень. 

За словами Зеленського, станом на вечір 25 листопада у Києві 600 тисяч абонентів відключено, багато киян були без світла понад 20 і навіть 30 годин.

Передісторія: 

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна

Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль

Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин

Раптово помер очільник МЗС Білорусі

Удар РФ по Дніпру: кількість потерпілих зросла до 13

фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

Усі новини...
Зеленський
"У темряви немає шансів": Зеленський показав зворушливий ролик
Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить
Зеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета
Останні новини
19:19
У Пологах знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців
19:08
У Криму окупанти розгорнули полігон на території ландшафтного парку – Генштаб ЗСУ
18:53
Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти
18:34
Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
18:11
Обмеження ціни на нафту РФ варто встановити на рівні $30-40 – Зеленський
18:08
Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна
17:43
Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль
17:19
Кілька країн оголосили про виділення мільйонів євро для ініціативи "Зерно з України"
17:08
Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням
16:39
Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО
Усі новини...