Вдвое меньше отключений: 6 миллионов абонентов в Украине остаются без электричества
Президент Владимир Зеленский заявил, что на третий день восстановительных работ электричество отключают вдвое меньшему количеству украинцев по сравнению с 23 ноября, когда был последний массированный удар РФ по энергетике.
Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского к народу 25 ноября
Прямая речь: "Со среды и по сегодня (до пятницы – ред.) удалось вдвое сократить количество людей, у которых выключается электричество для стабилизации системы.
По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более 6 миллионов абонентов. Вечером в среду было отключено почти 12 миллионов абонентов.
Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Пожалуйста, во всех регионах надо, как и раньше, экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже решены".
Детали: Зеленский призвал не включать сразу несколько мощных электроприборов одновременно, когда появляется свет.
Президент отметил, что каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений.
По словам Зеленского, по состоянию на вечер 25 ноября в Киеве 600 тысяч абонентов отключены, многие киевляне были без света более 20-ти и даже 30 часов.
Предыстория:
- Россия осуществила уже семь волн массированных атак на объекты украинской критической инфраструктуры: целилась по ТЭС, ГЭС, подстанциям "Укрэнерго" и газодобыче с помощью ракет и дронов. После последней ракетной атаки 23 ноября три украинские АЭС временно перестали генерировать электроэнергию.
- Спутники зафиксировали, что Украина была почти полностью обесточена 23 ноября.
- С тех пор страна имеет огромный дефицит электроэнергии и вынуждена прибегать к долговременным отключениям потребителей.