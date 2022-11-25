Зеленська: Українці готові терпіти випробування заради перемоги і майбутнього в ЄС

Дружина українського президента Олена Зеленська вважає, що українці готові терпіти випробування важкої зими, на які їх прирікає Росія, заради перемоги, власної гідності та європейського майбутнього для України.

Джерело: Олена Зеленська в інтерв'ю "Бі-Бі-Сі" для проєкту "100 жінок"

Пряма мова: "За ці місяці в нас було вже стільки випробувань... Стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що з нами може статися.

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Ми стаємо винахідливішими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом, коли є світло, на потім нічого не відкладаємо".

Деталі: Перша леді зазначила, що нещодавно закінчилося соціологічне дослідження: українців запитували, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах – "без світла, без тепла".

Вона наголосила, що зима може стати для українців ще одним випробуванням, якщо в їхніх домівках не буде тепла.

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Пряма мова: "І українці в більшості – це було більше 90% опитаних – відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській сім'ї на рівних.

Ми знаємо, заради чого: заради перемоги, заради почуття власної гідності, заради того, що на нас чекає ця демократична сім'я, – і ми хочемо бути в ній на рівних із іншими. Українці готові це терпіти. Ми з оптимізмом дивимося на ці речі".

Деталі: На запитання про 2-3 роки очікуваних випробувань Зеленська відповіла: "Я думаю, ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться".

За її словами, "легко бігти марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів" залишилося.

"Ми, на жаль, не знаємо, на скільки кілометрів ми повинні розраховувати свої сили. Це важко. Іноді буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, які допомагають нам витримати", – сказала перша леді.

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