Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленська: Українці готові терпіти випробування заради перемоги і майбутнього в ЄС

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 22:06
Зеленська: Українці готові терпіти випробування заради перемоги і майбутнього в ЄС
Олена Зеленська, фото BBC

Дружина українського президента Олена Зеленська вважає, що українці готові терпіти випробування важкої зими, на які їх прирікає Росія, заради перемоги, власної гідності та європейського майбутнього для України.  

Джерело: Олена Зеленська в інтерв'ю "Бі-Бі-Сі" для проєкту "100 жінок"

Пряма мова: "За ці місяці в нас було вже стільки випробувань... Стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань що, чесно кажучи, блекаут – це не найстрашніше, що з нами може статися. 

Реклама:

Ми стаємо винахідливішими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом, коли є світло, на потім нічого не відкладаємо".

Деталі: Перша леді зазначила, що нещодавно закінчилося соціологічне дослідження: українців запитували, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах – "без світла, без тепла". 

Вона наголосила, що зима може стати для українців ще одним випробуванням, якщо в їхніх домівках не буде тепла.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "І українці в більшості – це було більше 90% опитаних – відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській сім'ї на рівних. 

Ми знаємо, заради чого: заради перемоги, заради почуття власної гідності, заради того, що на нас чекає ця демократична сім'я, – і ми хочемо бути в ній на рівних із іншими. Українці готові це терпіти. Ми з оптимізмом дивимося на ці речі".

Деталі: На запитання про 2-3 роки очікуваних випробувань Зеленська відповіла: "Я думаю, ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться". 

За її словами, "легко бігти марафон, коли ти знаєш, скільки кілометрів" залишилося.

"Ми, на жаль, не знаємо, на скільки кілометрів ми повинні розраховувати свої сили. Це важко. Іноді буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, які допомагають нам витримати", – сказала перша леді.

Передісторія: 

Теми: Олена Зеленськавійнаелектроенергіяопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Олена Зеленська
Олена Зеленська отримала міжнародну нагороду за внесок в охорону психічного здоров'я українців
Зеленська у Сеулі говорила з президентом Кореї про ППО для України
Зеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: