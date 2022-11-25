Зеленская: Украинцы готовы терпеть испытания ради победы и будущего в ЕС

Супруга украинского президента Елена Зеленская считает, что украинцы готовы терпеть испытания тяжелой зимы, на которые их обрекает Россия, ради победы, собственного достоинства и европейского будущего для Украины.

Источник: Елена Зеленская в интервью "Би-Би-Си" для проекта "100 женщин"

Прямая речь: "За эти месяцы у нас было уже столько испытаний... Столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений что, честно говоря, блэкаут - это не самое страшное, что с нами может произойти.

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Мы становимся находчивее, мы пытаемся сделать все дела, которые важно сделать со светом, когда есть свет, на потом ничего не откладываем".

Детали: Первая леди отметила, что недавно закончилось социологическое исследование: украинцев спрашивали, сколько еще они могут терпеть в этих условиях – "без света, без тепла".

Она подчеркнула, что зима может стать для украинцев еще одним испытанием, если в их домах не будет тепла.

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Прямая речь: "И украинцы в большинстве – это было больше 90% опрошенных – ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных.

Мы знаем, ради чего: ради победы, ради чувства собственного достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья – и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы с оптимизмом смотрим на эти вещи".

Детали: На вопрос о 2-3 годах ожидаемых испытаний Зеленская ответила: "Я думаю, мы все надеемся, что этого не будет. Мы все очень надеемся на то, что все закончится".

По ее словам, "легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров" осталось.

"Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров мы должны рассчитывать свои силы. Это трудно. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать", – сказала первая леди.

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