Зеленская: Украинцы готовы терпеть испытания ради победы и будущего в ЕС
Супруга украинского президента Елена Зеленская считает, что украинцы готовы терпеть испытания тяжелой зимы, на которые их обрекает Россия, ради победы, собственного достоинства и европейского будущего для Украины.
Источник: Елена Зеленская в интервью "Би-Би-Си" для проекта "100 женщин"
Прямая речь: "За эти месяцы у нас было уже столько испытаний... Столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений что, честно говоря, блэкаут - это не самое страшное, что с нами может произойти.
Мы становимся находчивее, мы пытаемся сделать все дела, которые важно сделать со светом, когда есть свет, на потом ничего не откладываем".
Детали: Первая леди отметила, что недавно закончилось социологическое исследование: украинцев спрашивали, сколько еще они могут терпеть в этих условиях – "без света, без тепла".
Она подчеркнула, что зима может стать для украинцев еще одним испытанием, если в их домах не будет тепла.
Прямая речь: "И украинцы в большинстве – это было больше 90% опрошенных – ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных.
Мы знаем, ради чего: ради победы, ради чувства собственного достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья – и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы с оптимизмом смотрим на эти вещи".
Детали: На вопрос о 2-3 годах ожидаемых испытаний Зеленская ответила: "Я думаю, мы все надеемся, что этого не будет. Мы все очень надеемся на то, что все закончится".
По ее словам, "легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров" осталось.
"Мы, к сожалению, не знаем, на сколько километров мы должны рассчитывать свои силы. Это трудно. Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать", – сказала первая леди.
Предыстория:
- С 10 октября Россия осуществила уже семь волн массированных атак на объекты украинской критической инфраструктуры. После последней ракетной атаки 23 ноября три украинские АЭС временно перестали генерировать электроэнергию. Многие украинцы остались не только без света, но и без воды, отопления, мобильной связи и интернета.
- Спутники зафиксировали, что Украина была почти полностью обесточена 23 ноября.
- Из-за такой стратегии РФ Украина имеет огромный дефицит электроэнергии и вынуждена прибегать к долговременным отключениям потребителей. В среду вечером было отключено почти 12 миллионов абонентов, на вечер пятницы – более 6 миллионов абонентов.