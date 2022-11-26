"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

Завдяки супутнику, який придбав Фонд Сергія Притули, українська розвідка змогла виявити близько 2,6 тис. військової техніки РФ.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ у Telegram

Дослівно: "ГУР провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників".

Деталі: Повідомляється, що завдяки "народному супутнику" були виявлені та підтверджені близько 2,6 тис. одиниць ворожої військової техніки, зокрема танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", РЛС. Також супутник допоміг фіксувати понтонні переправи, катери і намети ворогів.

У розвідці зазначили, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховані розміщення окупантів.

Передісторія:

У серпні Фонд Сергія Притули за донати українців купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для армії (гроші збирали на безпілотники "Байрактар", але турецька компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно, тож волонтери витратили 600 млн грн на супутник). Притула пояснив: це не просто один супутник – він дає Україні доступ до бази даних групи супутників ICEYE більш ніж на рік вперед.

Фонд Притули запевнив, що супутник ICEYE, придбаний на пожертви українців, перебуватиме у власності України до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Супутники ICEYE можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди.