Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 02:46
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ depositphotos.com

Завдяки супутнику, який придбав Фонд Сергія Притули, українська розвідка змогла виявити близько 2,6 тис. військової техніки РФ.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ у Telegram

Дослівно: "ГУР провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування ворога. Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників".

Деталі: Повідомляється, що завдяки "народному супутнику" були виявлені та підтверджені близько 2,6 тис. одиниць ворожої військової техніки, зокрема танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", РЛС. Також супутник допоміг фіксувати понтонні переправи, катери і намети ворогів.

У розвідці зазначили, що отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховані розміщення окупантів.

Передісторія: 

  • У серпні Фонд Сергія Притули за донати українців купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для армії (гроші збирали на безпілотники "Байрактар", але турецька компанія "Baykar" надала три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно, тож волонтери витратили 600 млн грн на супутник). Притула пояснив: це не просто один супутник – він дає Україні доступ до бази даних групи супутників ICEYE більш ніж на рік вперед.
  • Фонд Притули запевнив, що супутник ICEYE, придбаний на пожертви українців, перебуватиме у власності України до закінчення терміну його функціональності на орбіті.
  • Супутники ICEYE можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкавійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоДень ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч

Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин

20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія

У 15 регіонах ще обмежено електропостачання і кількість відключень може зрости

Казахстан: Токаєв склав присягу і призначив вибори в парламент, в Астані затримали мітингарів 

Зеленський пропонує створити міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі

Усі новини...
розвідка
Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу
Розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають РФ чипи для ракетних ударів
Британська розвідка розповіла про типові проблеми мобілізованих росіян
Останні новини
23:57
Міністри юстиції G7 зберуться, щоб обговорити воєнні злочини РФ
23:45
Росіяни обстріляли прикордонне село на Сумщині
23:17
Єрмак: Плани росіян на "Голодомор 2.0" буде розбито
22:57
відеоДень ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч
22:52
Росіяни обстріляли Чорнобаївку – поранили дитину
22:38
Прощання з Паулем Боймером
22:25
Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин
22:01
20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія
21:35
Шлях до ЄС і НАТО: Україна планує підписати в грудні декларації про підтримку ще з кількома країнами
21:12
У Празі сотні людей вийшли на протест проти уряду Фіали
Усі новини...