"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

Благодаря спутнику, который приобрел Фонд Сергея Притулы, украинская разведка смогла обнаружить около 2,6 тыс. военной техники РФ.

Источник: Главное управление разведки МОУ в Telegram

Дословно: "ГУР провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, который передал в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников".

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Детали: Сообщается, что благодаря "народному спутнику" были обнаружены и подтверждены около 2,6 тыс. единиц вражеской военной техники, в частности танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", РЛС. Также спутник помог фиксировать понтонные переправы, катера и палатки врагов.

В разведке отметили, что полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытые размещения оккупантов.

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