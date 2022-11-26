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"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 02:46
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEPOSITPHOTOS.COM

Благодаря спутнику, который приобрел Фонд Сергея Притулы, украинская разведка смогла обнаружить около 2,6 тыс. военной техники РФ.

Источник: Главное управление разведки МОУ в Telegram

Дословно: "ГУР провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, который передал в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников".

Детали: Сообщается, что благодаря "народному спутнику" были обнаружены и подтверждены около 2,6 тыс. единиц вражеской военной техники, в частности танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", РЛС. Также спутник помог фиксировать понтонные переправы, катера и палатки врагов.

В разведке отметили, что полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытые размещения оккупантов.

Предыстория:

  • В августе Фонд Сергея Притулы за донаты украинцев купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для армии (деньги собирали на беспилотники "Байрактар", но турецкая компания "Baykar" предоставила три беспилотника Bayraktar TB-2 бесплатно, поэтому волонтеры потратили 600 млн грн на спутник). Притула объяснил: это не просто один спутник – он дает Украине доступ к базе данных группы спутников ICEYE более чем на год вперед.
  • Фонд Притулы заверил, что спутник ICEYE, приобретенный на пожертвования украинцев, будет находиться в собственности Украины до завершения срока его функциональности на орбите.
  • Спутники ICEYE могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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