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"Народный спутник" помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 01:46
Народный спутник помог украинской разведке обнаружить 2,6 тыс. единиц вражеской техники
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEPOSITPHOTOS.COM

Благодаря спутнику, который приобрел Фонд Сергея Притулы, украинская разведка смогла обнаружить около 2,6 тыс. военной техники РФ.

Источник: Главное управление разведки МОУ в Telegram

Дословно: "ГУР провело космическую радиолокационную разведку около 150 районов расположения врага. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, который передал в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия SAR-спутников".

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Детали: Сообщается, что благодаря "народному спутнику" были обнаружены и подтверждены около 2,6 тыс. единиц вражеской военной техники, в частности танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", РЛС. Также спутник помог фиксировать понтонные переправы, катера и палатки врагов.

В разведке отметили, что полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытые размещения оккупантов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе Фонд Сергея Притулы за донаты украинцев купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для армии (деньги собирали на беспилотники "Байрактар", но турецкая компания "Baykar" предоставила три беспилотника Bayraktar TB-2 бесплатно, поэтому волонтеры потратили 600 млн грн на спутник). Притула объяснил: это не просто один спутник – он дает Украине доступ к базе данных группы спутников ICEYE более чем на год вперед.
  • Фонд Притулы заверил, что спутник ICEYE, приобретенный на пожертвования украинцев, будет находиться в собственности Украины до завершения срока его функциональности на орбите.
  • Спутники ICEYE могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

Темы: разведкавойнаРосcия
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