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Російські чиновники намагаються послабити вплив "кухаря Путіна" – аналітики

Ольга Глущенко Неділя, 27 листопада 2022, 03:24
Російські чиновники намагаються послабити вплив кухаря Путіна – аналітики
Євген Пригожин. Фото ТАСС

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські посадовці, імовірно, намагаються послабити вплив фінансиста групи "Вагнера" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

Джерело: ISW

Деталі: За даними ISW, російські офіційні особи намагаються сприяти існуючим паралельним військовим структурам Кадирова і зусиллям Саркісяна зі створення приватної військової компанії для протидії зростаючому впливу Пригожина.

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Зокрема, російські чиновники призначили пов'язаного з колишнім президентом України і вигнанцем Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в'язниць на окупованих Росією територіях України, і Саркісян має намір використати цю роль для створення нової "приватної військової компанії".

Нагадаємо:

  • Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що ПВК "Вагнер" й надалі формує військові структури в Бєлгородській і Курській областях.
  • На Мелітопольщині кадирівці викрадають людей та змушують їх копати траншеї.
  • Воєнізовані формування глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина створювалися для придушення антиурядових виступів у Росії, але згодом їх застосували у війні проти України.

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Теми: війнаВагнер
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