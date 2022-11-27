Російські чиновники намагаються послабити вплив "кухаря Путіна" – аналітики

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські посадовці, імовірно, намагаються послабити вплив фінансиста групи "Вагнера" і так званого "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

Джерело: ISW

Деталі: За даними ISW, російські офіційні особи намагаються сприяти існуючим паралельним військовим структурам Кадирова і зусиллям Саркісяна зі створення приватної військової компанії для протидії зростаючому впливу Пригожина.

Зокрема, російські чиновники призначили пов'язаного з колишнім президентом України і вигнанцем Віктором Януковичем прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна новим адміністратором в'язниць на окупованих Росією територіях України, і Саркісян має намір використати цю роль для створення нової "приватної військової компанії".

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