Российские чиновники пытаются ослабить влияние "повара Путина" – аналитики

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские чиновники, вероятно, пытаются ослабить влияние финансиста группы "Вагнера" и так называемого " повара Путина" Евгения Пригожина.

Источник: ISW

Детали: По данным ISW, российские официальные лица пытаются содействовать существующим параллельным военным структурам Кадырова и усилиям Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина.

В частности, российские чиновники назначили связанного с бывшим президентом Украины и изгнанником Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях Украины, и Саркисян намерен использовать эту роль для создания новой "частной военной компании".

Напомним: