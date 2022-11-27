Российские чиновники пытаются ослабить влияние "повара Путина" – аналитики

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские чиновники, вероятно, пытаются ослабить влияние финансиста группы "Вагнера" и так называемого " повара Путина" Евгения Пригожина.

Источник: ISW

Детали: По данным ISW, российские официальные лица пытаются содействовать существующим параллельным военным структурам Кадырова и усилиям Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина.

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В частности, российские чиновники назначили связанного с бывшим президентом Украины и изгнанником Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях Украины, и Саркисян намерен использовать эту роль для создания новой "частной военной компании".

Напомним:

Аналитики института изучения войны сообщают, что ЧВК "Вагнер" продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

На Мелитопольщине кадыровцы похищают людей и заставляют их копать траншеи.

Военизированные формирования главы Чечни Рамзана Кадырова и руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина создавались для подавления антиправительственных выступлений в России, но впоследствии их применили в войне против Украины.