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Окупанти зносять будинок в історичному центрі Маріуполя – радник мера

Катерина ТищенкоНеділя, 27 листопада 2022, 16:51
Окупанти зносять будинок в історичному центрі Маріуполя – радник мера
знесення будинку в центрі Маріуполя, скріншот відео Андрющенка

Окупаційна влада Маріуполя зносить будинок в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки російських бомбардувань.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

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Дослівно: "Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя.

пр. Миру 85 – знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками.

Так історія Маріуполя часів після Другої Світової перетворюється на сміття. Маріуполь перетворено на місто, яке вже по фото та відео не впізнають маріупольці. Місто, яке залишилось живим лише в містянах, та абсолютно мертвим в архітектурі та реальності".

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Що передувало: Раніше Андрющенко повідомляв, що російські окупанти планують відновити демонтовані пам’ятники Леніну в Маріуполі.

Окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

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Теми: Маріупольокупаціяархітектура
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