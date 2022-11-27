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Оккупанты сносят дом в историческом центре Мариуполя – советник мэра

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 16:51
Оккупанты сносят дом в историческом центре Мариуполя – советник мэра
снос дома в центре Мариуполя, скриншот видео Андрющенко

Оккупационные власти Мариуполя сносят дом в историческом центре города, чтобы скрыть последствия российских бомбардировок.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

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Дословно: "Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя.

пр. Мира 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами.

Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор. Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности".

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Что предшествовало: Ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют восстановить демонтированные памятники Ленину во временно захваченном Мариуполе.

Оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

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Темы: Мариупольоккупацияархитектура
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