Оккупанты сносят дом в историческом центре Мариуполя – советник мэра
Оккупационные власти Мариуполя сносят дом в историческом центре города, чтобы скрыть последствия российских бомбардировок.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Дословно: "Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя.
пр. Мира 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами.
Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор. Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности".
Что предшествовало: Ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют восстановить демонтированные памятники Ленину во временно захваченном Мариуполе.
Оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.
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