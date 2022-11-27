Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты сносят дом в историческом центре Мариуполя – советник мэра

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 17:51
снос дома в центре Мариуполя, скриншот видео Андрющенко

Оккупационные власти Мариуполя сносят дом в историческом центре города, чтобы скрыть последствия российских бомбардировок.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Гражданские оккупанты добрались до исторического центра Мариуполя.

пр. Мира 85 – снос дома. Очередное сокрытие последствий бомбардировки российскими самолетами.

Так история Мариуполя времен после Второй Мировой превращается в мусор. Мариуполь превращен в город, который уже по фото и видео не узнают мариупольцы. Город, который остался живым только в горожанах, и абсолютно мертвым в архитектуре и реальности".

Что предшествовало: Ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют восстановить демонтированные памятники Ленину во временно захваченном Мариуполе.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" где вам удобно:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: Мариупольоккупацияархитектура
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

фотоУчитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске

У Шольца заявили, что согласятся на расширение ЕС только в случае его реформы

видеоПрямо в люк: пограничники филигранно поразили противотанковый ракетный комплекс РФ

фотоISW сообщил, каких контрнаступлений россияне боятся больше всего и как укрепляются

Все новости...
Мариуполь
НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь"
В Мариуполе взорвался автомобиль с россиянами, погиб сотрудник оккупационной "администрации" - Сопротивление
В горсовете Мариуполя рассказали об ужасных условиях обучения детей в оккупации
Последние новости
14:05
фотоНовые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины
13:57
В Киев прибыли главы МИД сразу семи стран Балтии и Северной Европы
13:56
На Николаевщине уменьшат комендантский час
13:45
фотоВо Львове установили бионический протез боевому врачу, потерявшему руку на фронте
13:45
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
13:18
фотоСБУ поймала "коммуниста", который сливал локации одесской ПВО через росСМИ
13:05
С 24 февраля в Киеве погибли более 150 мирных жителей, из них четверо детей - Кличко
13:02
"Альфа-Банк" с 1 декабря официально станет "Сенс Банком"
13:00
В шести странах ликвидировали "суперкартель", контролирующий треть торговли кокаином в Европе
13:00
В Херсоне впервые после деоккупации была проведена операция на сердце
Все новости...