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Российские военные перегруппировываются на Кинбурнской косе – Силы обороны

Елена РощинаВторник, 29 ноября 2022, 18:23
Евгений Ерин, фото из его Facebook

Вооруженные силы Украины пока не контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области, российские военные перегруппировываются там.

Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире общенационального марафона 29 ноября

Прямая речь: "В настоящее время враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, происходящая на Кинбурнской косе, является контролируемей. Пока, на данный момент, о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет".

Кинбурнская коса
Кинбурнская коса

Детали: Комментируя общую ситуацию на южном фронте, полковник Ерин отметил, что захватчики постоянно обстреливают Херсон, пытаясь "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе" украинские войска.

Однако, по словам Ерина, ВСУ тоже пытаются "держать врага в тонусе", режима тишины нет.

Враг продолжает оборудование своих позиций в инженерном плане, подготовку к обороне.

Кроме того, россияне продолжают вывозить людей из их домов и изымают оружие.

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Предыстория: 

  • 11 ноября ВСУ вернули контроль над Херсоном и тогда же почти вся территория Николаевской области была освобождена, кроме Кинбурнской косы. 
  • 22 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что для полной деоккупации области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.
  • Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что украинские силы смогут лучше проводить операции на левом берегу Херсонской области, если Кинбурнская коса вернется под их контроль.
  • В ОК "Юг" отмечали, что контроль над косой позволит обезопасить зерновой коридор из Николаевского порта.

Темы: Николаевская областьвойнадеоккупацияконтрнаступление
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