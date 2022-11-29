Российские военные перегруппировываются на Кинбурнской косе – Силы обороны
Вооруженные силы Украины пока не контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области, российские военные перегруппировываются там.
Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире общенационального марафона 29 ноября
Прямая речь: "В настоящее время враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, происходящая на Кинбурнской косе, является контролируемей. Пока, на данный момент, о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет".
Детали: Комментируя общую ситуацию на южном фронте, полковник Ерин отметил, что захватчики постоянно обстреливают Херсон, пытаясь "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе" украинские войска.
Однако, по словам Ерина, ВСУ тоже пытаются "держать врага в тонусе", режима тишины нет.
Враг продолжает оборудование своих позиций в инженерном плане, подготовку к обороне.
Кроме того, россияне продолжают вывозить людей из их домов и изымают оружие.
Предыстория:
- 11 ноября ВСУ вернули контроль над Херсоном и тогда же почти вся территория Николаевской области была освобождена, кроме Кинбурнской косы.
- 22 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что для полной деоккупации области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.
- Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что украинские силы смогут лучше проводить операции на левом берегу Херсонской области, если Кинбурнская коса вернется под их контроль.
- В ОК "Юг" отмечали, что контроль над косой позволит обезопасить зерновой коридор из Николаевского порта.