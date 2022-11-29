Российские военные перегруппировываются на Кинбурнской косе – Силы обороны

Евгений Ерин, фото из его Facebook

Вооруженные силы Украины пока не контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области, российские военные перегруппировываются там.

Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире общенационального марафона 29 ноября

Прямая речь: "В настоящее время враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация, происходящая на Кинбурнской косе, является контролируемей. Пока, на данный момент, о контроле над Кинбурнской косой со стороны Вооруженных сил Украины речь не идет".

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Кинбурнская коса

Детали: Комментируя общую ситуацию на южном фронте, полковник Ерин отметил, что захватчики постоянно обстреливают Херсон, пытаясь "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе" украинские войска.

Однако, по словам Ерина, ВСУ тоже пытаются "держать врага в тонусе", режима тишины нет.

Враг продолжает оборудование своих позиций в инженерном плане, подготовку к обороне.

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Кроме того, россияне продолжают вывозить людей из их домов и изымают оружие.

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