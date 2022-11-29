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ЗМІ: До ПВК "Вагнер" почали вербувати в’язнів з ЦАР для війни в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 листопада 2022, 18:24
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ПВК "Вагнер", власником якого є бізнесмен Євген Пригожин, звільняє повстанців з в'язниць Центральноафриканської Республіки, і відправляє їх, в тому числі, на Донбас, повідомили два високопоставлених військових офіцери в ЦАР виданню "The Daily Beast".

Джерело: "The Daily Beast"

Деталі: За словами джерел в ЦАР, де озброєні повстанці контролюють значну частину країни вже близько десяти років, десятки чоловіків, які утримуються під вартою в армії і поліції за такі злочини, як зґвалтування і вбивства, зараз вербуються в місцеве крило "Вагнера".

Воно включає в себе сотні бойовиків, яких зазвичай називають "чорними росіянами". За словами офіцерів, багато хто з новобранців є повстанцями, яких військові вважають терористами через насильства і залякування цивільного населення для досягнення політичних цілей.

"З жовтня вони (вагнерівці)… звільняють повстанців… ніхто не може їх зупинити, тому що уряд дав їм стільки влади, що вони можуть діяти так, як їм заманеться", - кажуть джерела.

"Вони (вагнерівці) сказали, що їм терміново потрібна робоча сила в Малі і в Україні… Я думаю, що більше 20 людей, яких ми утримували (за дуже тяжкі злочини), були звільнені", - - сказав офіцер, який працює з армією ЦАР.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Теми: ВагнервійнаУкраїнаРосія
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