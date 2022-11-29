Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В ЧВК "Вагнер" начали вербовать заключенных из ЦАР для войны в Украине

Станислав ПогориловВторник, 29 ноября 2022, 18:24
скриншот

ЧВК "Вагнер", владельцем которого является бизнесмен Евгений Пригожин, освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики, и отправляет их, в том числе, на Донбасс, сообщили два высокопоставленных военных офицера в ЦАР изданию "The Daily Beast".

Источник: "The Daily Beast"

Детали: По словам источников в ЦАР, где вооруженные повстанцы контролируют значительную часть страны уже около десяти лет, десятки мужчин, содержащихся под стражей в армии и полиции за такие преступления, как изнасилования и убийства, сейчас вербуются в местное крыло "Вагнера".

Оно включает в себя сотни боевиков, которых обычно называют "черными русскими". По словам офицеров, многие из новобранцев являются повстанцами, которых военные считают террористами из-за насилия и запугивания гражданского населения для достижения политических целей.

"С октября они (вагнеровцы)... освобождают повстанцев... никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, что они могут действовать так, как им заблагорассудится", - говорят источники.

"Они (вагнеровцы) сказали, что им срочно нужна рабочая сила в Мали и в Украине... Я думаю, что более 20 человек, которых мы удерживали (за очень тяжкие преступления), были освобождены", - сказал офицер, работающий с армией ЦАР.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 июля "Важные истории" сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера".
  • 20 июля издание писало, что ЧВК "Вагнера" ​​проводила набор на службу среди российских заключенных в полутора десятках колоний России.
  • Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.

Темы: ВагнервойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Раду поступило заявление Кубракова на увольнение с должности министра Инфраструктуры

Минбороны назначило нового гендиректора "Мотор Сичи": Богуслаева уволили

Кличко рассказал, какой будет главная елка страны

В ГУР объяснили, почему массовые ракетные удары РФ стали на "паузу"

СБУ провела обыски у Мураева

В посольстве Украины в Мадриде взорвалась "почтовая бомба", пострадал сотрудник

Все новости...
Вагнер
Российские чиновники пытаются ослабить влияние "повара Путина" – аналитики
Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" Пригожину: будет ждать его в Гааге
Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду
Последние новости
18:34
Россияне понесли потери в Запорожской области, наносят там удары – Генштаб ВСУ
18:31
В Раду поступило заявление Кубракова на увольнение с должности министра Инфраструктуры
18:27
НАТО обсуждает финансирование производства оружия советского образца для Украины - Блинкен
18:24
Украинская ІТ-армия за месяц парализовала работу более 900 российских ресурсов
18:13
ГУР о возможности обмена попов УПЦ МП: Украина готова к креативным подходам
18:10
фотоПри свечах и с фонариками: как дети учатся во время отключений света
17:59
фотоВ оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта, который работал "руководителем милиции" – СМИ
17:56
Во Львове прооперировали женщину с неизвестной генетической патологией: мутацию будут изучать в Британии
17:51
"Укрзализниця" предлагает переименовать 8 станций кольцевой электрички в Киеве
17:50
Минбороны назначило нового гендиректора "Мотор Сичи": Богуслаева уволили
Все новости...