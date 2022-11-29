СМИ: В ЧВК "Вагнер" начали вербовать заключенных из ЦАР для войны в Украине

ЧВК "Вагнер", владельцем которого является бизнесмен Евгений Пригожин, освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики, и отправляет их, в том числе, на Донбасс, сообщили два высокопоставленных военных офицера в ЦАР изданию "The Daily Beast".

Источник: "The Daily Beast"

Детали: По словам источников в ЦАР, где вооруженные повстанцы контролируют значительную часть страны уже около десяти лет, десятки мужчин, содержащихся под стражей в армии и полиции за такие преступления, как изнасилования и убийства, сейчас вербуются в местное крыло "Вагнера".

Оно включает в себя сотни боевиков, которых обычно называют "черными русскими". По словам офицеров, многие из новобранцев являются повстанцами, которых военные считают террористами из-за насилия и запугивания гражданского населения для достижения политических целей.

"С октября они (вагнеровцы)... освобождают повстанцев... никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, что они могут действовать так, как им заблагорассудится", - говорят источники.

"Они (вагнеровцы) сказали, что им срочно нужна рабочая сила в Мали и в Украине... Я думаю, что более 20 человек, которых мы удерживали (за очень тяжкие преступления), были освобождены", - сказал офицер, работающий с армией ЦАР.

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