Окупанти примусово вивезли з Кінбурна 37 місцевих жителів – Кім

Російські окупанти примусово вивезли 37 місцевих жителів з населених пунктів Кінбурнської коси Миколаївської області.

Джерело: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 30 листопада

Пряма мова: "Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з Кінбурнських населених пунктів. Це 37 осіб.

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Наразі йде операція (зі звільнення - ред.) в режимі інформаційної тиші. Але ви повинні розуміти, що це (військова операція з деокупації - ред.) питання не щоденне, а тривалого часу".

Деталі: Кім також повідомив, що російські окупанти обстріляли бригаду, яка виїхала ремонтувати пошкоджену внаслідок російських обстрілів інфраструктуру, щоб повернути жителям Миколаєва питну воду.

"Виїхала наша бригада. Вона була обстріляна. Вони були змушені відступити та чекати військових, щоб дали дозвіл на продовження робіт", – сказав Кім.

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Він додав, що енергопостачання на Миколаївщині поступово відновлюється – тривалість відключень будуть зменшувати.

Довідково: Кінбурнська коса – піщана ділянка, розташована у Миколаївській області, за сім кілометрів від міста Очаків. Коса пролягає між Чорним морем та Дніпрово-Бузьким лиманом. На початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили цю територію і почали використовувати її для обстрілів Очакова.

В ISW писали, що звільнення Кінбурнської коси від окупантів дозволить проводити операції на лівому березі Херсонської області.

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